Vádemelés

Obszcén megjegyzésekkel illette tanárnőjét a vasi diák, bíróságon felel tettéért

Obszcén megjegyzésekkel illette tanárnőjét a vasi diák, bíróságon felel tettéért

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben tájékoztatta lapunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség becsületsértés vétsége miatt emelt vádat azzal a fiatalkorúval szemben, aki a vádirat szerint 2025 februárjában, egy szakközépiskolában a tanórát tartó pedagógussal – osztálytársai jelenlétében – olyan obszcén, szexuális tartalmú kifejezéseket közölt, melyek alkalmasak voltak a tanárnő becsületének csorbítására.

A járási ügyészség indítványt tett arra is, hogy a vádlott pártfogó felügyelet keretében készítsen kézzel írt esszét az iskolai közösségben elvárt magatartási szabályokról, valamint a pedagógusok és az idősek tiszteletéről.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Körmendi Járásbíróság fog dönteni.

 

