3 órája
Durva vonatbaleset: kisiklott és árokba borult egy vonat - fotók
Komoly vonatbaleset történt.
A mavcsoport.hu hivatalos oldalán írta a vonatbalesetről, hogy pénteken a Vácról 7:38-kor Balassagyarmatra indult S750-es vonat (32222) több kocsija Magyarkút megállóhelynél – eddig tisztázatlan okból – kisiklott. A balesetben az elsődleges információk szerint egy utas könnyebb sérülést szenvedett.
Vonatbaleset történt péntek reggel
Mint írják, a baleseti helyszínelés és műszaki mentés miatt pénteken módosul az S750-es vonatok közlekedése, a Vác–Balassagyarmat vonalon utazók hosszabb eljutási idővel kell számoljanak.
Magyarkúti vonatbalesetFotók: Verőce hivatalos oldala
Bevezetett forgalmi változások:
- az S750-es vonatok csak Szokolya és Diósjenő, valamint Balassagyarmat között járnak
- pótlóbuszok közlekednek Vác és Berkenye között, Kisvác érintésével, a pótlóbuszok a közút kialakítása miatt nem érintik Fenyveshegyet, Magyarkút-Verőcét, Magyarkutat és Szokolyát.
- Szokolya és Kismaros, illetve Vác között a 350-es, 351-es, 352-es VOLÁN járatokkal utazhatnak, melyeken elfogadják a vasúti jegyeket is
Verőce hivatalos oldalán tette közzé, hogy a szerelvényen körülbelül 20 fő utazott a vonatszemélyzettel együtt, ebből egy fő könnyebb sérülést szenvedett. Az utasok egy részét a közterület-felügyelet a verőcei vasútállomásra szállította.