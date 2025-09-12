Durva vonatbaleset: kisiklott és árokba borult egy vonat - fotók

szeptember 12., péntek

Baleset

1 órája

Címkék#vonat#sérült#vonatbaleset

Komoly vonatbaleset történt.

A mavcsoport.hu hivatalos oldalán írta a vonatbalesetről, hogy pénteken a Vácról 7:38-kor Balassagyarmatra indult S750-es vonat (32222) több kocsija Magyarkút megállóhelynél – eddig tisztázatlan okból – kisiklott. A balesetben az elsődleges információk szerint egy utas könnyebb sérülést szenvedett.

Vonatbaleset Magyarkúton.
Vonatbaleset Magyarkúton.
Forrás: Verőce hivatalos oldala

Vonatbaleset történt péntek reggel

Mint írják, a baleseti helyszínelés és műszaki mentés miatt pénteken módosul az S750-es vonatok közlekedése, a Vác–Balassagyarmat vonalon utazók hosszabb eljutási idővel kell számoljanak. 

Magyarkúti vonatbaleset

Fotók: Verőce hivatalos oldala

Bevezetett forgalmi változások:

  • az S750-es vonatok csak Szokolya és Diósjenő, valamint Balassagyarmat között járnak
  • pótlóbuszok közlekednek Vác és Berkenye között, Kisvác érintésével, a pótlóbuszok a közút kialakítása miatt nem érintik Fenyveshegyet, Magyarkút-Verőcét, Magyarkutat és Szokolyát.
  • Szokolya és Kismaros, illetve Vác között a 350-es, 351-es, 352-es VOLÁN járatokkal utazhatnak, melyeken elfogadják a vasúti jegyeket is

Verőce hivatalos oldalán tette közzé, hogy a szerelvényen körülbelül 20 fő utazott a vonatszemélyzettel együtt, ebből egy fő könnyebb sérülést szenvedett. Az utasok egy részét a közterület-felügyelet a verőcei vasútállomásra szállította.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
