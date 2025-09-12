Durva vonatbaleset: kisiklott és árokba borult egy vonat - fotók

A mavcsoport.hu hivatalos oldalán írta a vonatbalesetről, hogy pénteken a Vácról 7:38-kor Balassagyarmatra indult S750-es vonat (32222) több kocsija Magyarkút megállóhelynél – eddig tisztázatlan okból – kisiklott. A balesetben az elsődleges információk szerint egy utas könnyebb sérülést szenvedett.

Vonatbaleset Magyarkúton.

Forrás: Verőce hivatalos oldala

Vonatbaleset történt péntek reggel

Mint írják, a baleseti helyszínelés és műszaki mentés miatt pénteken módosul az S750-es vonatok közlekedése, a Vác–Balassagyarmat vonalon utazók hosszabb eljutási idővel kell számoljanak.