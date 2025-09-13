Tragédia
3 órája
Halálos vonatbaleset történt: embert gázolt a Szombathelyre tartó szerelvény
Szörnyű tragédia történt szombaton reggel Ajkánál.
Kiemelt képünk illusztráció!
Forrás: MW-archív
Szombaton reggel, nem sokkal 8 óra előtt a Budapest–Szombathely vonalon közlekedő vonat elgázolt egy férfit Ajkán - írja cikkében az ajkaiszo.hu. A helyi portál értesülései szerint a szerelvény Ajka irányába haladt, és a baleset következtében a férfi életét vesztette.
Mint írják, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette a gázolás tényét, a körülmények vizsgálata jelenleg is tart. Az erőműnél, a Kandó Kálmán lakótelepre vezető vasúti átjárót a hatóságok lezárták.
Pénteken is történt vonatbaleset, de szerencsére kisebb sérülésekkel megúszta mindenki
