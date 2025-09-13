szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Tragédia

1 órája

Halálos vonatbaleset történt: embert gázolt a Szombathelyre tartó szerelvény

Szörnyű tragédia történt szombaton reggel Ajkánál.

Kiemelt képünk illusztráció!

Forrás: MW-archív

Szombaton reggel, nem sokkal 8 óra előtt a Budapest–Szombathely vonalon közlekedő vonat elgázolt egy férfit Ajkán - írja cikkében az ajkaiszo.hu. A helyi portál értesülései szerint a szerelvény Ajka irányába haladt, és a baleset következtében a férfi életét vesztette. 

Mint írják, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette a gázolás tényét, a körülmények vizsgálata jelenleg is tart. Az erőműnél, a Kandó Kálmán lakótelepre vezető vasúti átjárót a hatóságok lezárták.

Pénteken is történt vonatbaleset, de szerencsére kisebb sérülésekkel megúszta mindenki

 

 

 

