Mobil fémkapu borult egy gyerekre a vasi horgásztónál

Lapunk úgy értesült, rendőri intézkedés történt a hétvégén a zsennyei horgásztónál. Kérdéseket küldtünk a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz, tőlük tudtunk meg az esettel kapcsolatosan részleteket.

A zsennyei horgásztóhoz a hétvégén rendőröket riasztottak - értesült a Vas Népe

Fotó: VN/Google Maps

Rendőröket riasztottak a zsennyei horgásztóhoz

"Elektronikus úton a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom. Arról érkezett bejelentés szeptember 28-án a Főkapitányságra, hogy a Zsennye külterületén található halastónál egy mobil fémkapu egy gyermekre borult. Az eset körülményeinek tisztázására a Szombathelyi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított. A nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt nem áll módomban adni" - közölte válaszában Seffer Lilla r. őrnagy, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

Ha az esettel kapcsolatosan bővebb információhoz jutunk, megosztjuk olvasóinkkal.