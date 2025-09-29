szeptember 29., hétfő

Mobil fémkapu borult egy gyerekre a vasi horgásztónál

Mobil fémkapu borult a zsennyei horgásztónál egy gyerekre, a Szombathelyi Rendőrkapitányság indított büntetőeljárást az ügyben.

Lapunk úgy értesült, rendőri intézkedés történt a hétvégén a zsennyei horgásztónál. Kérdéseket küldtünk a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz, tőlük tudtunk meg az esettel kapcsolatosan részleteket. 

Fotó: VN/Google Maps

Rendőröket riasztottak a zsennyei horgásztóhoz 

"Elektronikus úton a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom. Arról érkezett bejelentés szeptember 28-án a Főkapitányságra, hogy a Zsennye külterületén található halastónál egy mobil fémkapu egy gyermekre borult.  Az eset körülményeinek tisztázására a Szombathelyi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított. A nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt nem áll módomban adni" - közölte válaszában Seffer Lilla r. őrnagy, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

Ha az esettel kapcsolatosan bővebb információhoz jutunk, megosztjuk olvasóinkkal. 

 

