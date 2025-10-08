Baleset
32 perce
Légpuskával lőtt hasba egy 8 éves kislányt egy férfi Ausztriában
Célba lövés közben lőtte hasba élettársa 8 éves kislányát egy 31 éves férfi Ausztriában vasárnap - számolt be róla a Heute.
Az osztrák lap szerint Kaindorfban, vasárnap este történt a baleset. A rendőrség közlése szerint a férfi negyed hat környékén a ház mögött céltáblákra lőtt a légpuskával, amikor a kislány feltehetően a lövés vonalába került. A nyolcéves kislányt a helyszínen ellátták, majd mentőhelikopter szállította a grazi tartományi kórházba.
A férfi légpuskáját lefoglalták, eljárás indult ellene.
