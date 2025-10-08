október 8., szerda

Baleset

1 órája

A mentők már a helyszínen: Motorost ütöttek el Szombathelyen - fotók

Horváth Istvánné

Szerdán délután egy BMW motor haladt Szombathelyen a 11-es Huszár úton, a belvárosból kifelé, amikor a motoros egy gyalogátkelőhely előtt erősebben fékezett, hogy egy gyalogost átengedjen. A motor mögött egy osztrák rendszámú Kia érkezett, aminek a vezetője már nem tudott lefékezni az erősen lassító motor mögött és nekiütközött.

Motorost ütöttek el Szombathelyen

Fotók: HI

 A motoros férfi elesett, és annak ellenére, hogy volt térdvédője, könnyebb térdsérülést szenvedett, a mentők a szombathelyi kórházba szállították vizsgálatra. A mentés és a helyszínelés ideje alatt az érintett útszakaszon csak a külső sávon haladhatott a forgalom.

