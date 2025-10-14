október 14., kedd

Bűntény

41 perce

Szörnyű gyilkosság: saját lánya ölhette meg édesanyját Ausztriában

Címkék#Ausztria#nyomozás#gyilkosság

Sokkoló eset történhetett az osztrák Mäderben.

Vaol.hu

A Kronen Zeitung arról számolt be, hogy egy 78 éves női áldozatot holtan találtak egy lakásban a hétvégén Ausztriában.

Elképesztő dolgot tett az áldozat lánya.
Forrás: Birbaumer Christof

A rendőrség szerint a családtagok vasárnap értesítették a mentőszolgálatokat. A helyszínre érkező sürgősségi orvos végül megállapította, hogy a nő nem természetes módon hunyt el. Ennek következtében a Vorarlbergi Tartományi Bűnügyi Hivatal munkatársai átvették a nyomozást. Az eddigi szakértői vizsgálatok, valamint a boncolás egyértelműen azt mutatják, hogy a 78 éves nő orrát és száját befogták, ami megfulladását okozta.

Letartóztatták az áldozat lányát

Az áldozat 56 éves lánya az elsődleges gyanúsított, akit kedden letartóztattak a feldkirchi ügyészség utasítására. Az ügyben további vizsgálatok lesznek.

 

