1 órája
Állatkínzás a lakótelepen: elképesztő, amit a kutyájával művelt a férfi
A 70 éves veszprémi férfit a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki.
Állampolgári bejelentés érkezett a rendőrségre október 20-án késő este, hogy az egyik veszprémi lakótelepi lakásban egy kutya órák óta vonyít, és az ott lakó tulajdonossal nem tudják felvenni a kapcsolatot - tájékoztatott hivatalos oldalán a rendőrség.
Állatkínzás a Dunántúlon
A járőrök bementek az ingatlanba, és azt tapasztalták, hogy az eb szemmel láthatóan kórosan alultáplált, szemei be voltak gyulladva, illetve testszerte gennyes gyulladások voltak rajta. A négylábú etetésére szolgáló tálban romlott ételmaradékot találtak.
Ellenőrizték a kutya oltási könyvét is, azonban gazdája a kötelezően előírt veszettség elleni védőoltás beadatásáról sem gondoskodott.
Az állattartás körülményeire és a bűncselekmény gyanújára tekintettel a rendőrök közreműködésével az Olt-Alom Állatvédő Egyesület az ebet elszállította.
A járőrök a 70 éves ebtulajdonost előállították, és állatkínzás miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
