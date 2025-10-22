Állatkínzás a lakótelepen: elképesztő, amit a kutyájával művelt a férfi

Állampolgári bejelentés érkezett a rendőrségre október 20-án késő este, hogy az egyik veszprémi lakótelepi lakásban egy kutya órák óta vonyít, és az ott lakó tulajdonossal nem tudják felvenni a kapcsolatot - tájékoztatott hivatalos oldalán a rendőrség.

Állatkínzás Veszprémben, borzalom, ahogy a kutyájával bánt egy férfi

Forrás: police.hu

Állatkínzás a Dunántúlon

A járőrök bementek az ingatlanba, és azt tapasztalták, hogy az eb szemmel láthatóan kórosan alultáplált, szemei be voltak gyulladva, illetve testszerte gennyes gyulladások voltak rajta. A négylábú etetésére szolgáló tálban romlott ételmaradékot találtak.

Ellenőrizték a kutya oltási könyvét is, azonban gazdája a kötelezően előírt veszettség elleni védőoltás beadatásáról sem gondoskodott.

Az állattartás körülményeire és a bűncselekmény gyanújára tekintettel a rendőrök közreműködésével az Olt-Alom Állatvédő Egyesület az ebet elszállította.

A járőrök a 70 éves ebtulajdonost előállították, és állatkínzás miatt gyanúsítottként hallgatták ki.