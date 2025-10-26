Nagyszabású állatmentő akció a vasi faluban: 27 kutyát mentettek ki egy háztól - fotók

Huszonhét alul szocializált kutyát kellett kimenteniük az ország számos pontjáról érkező állatvédő egyesületeknek egy Vasvár környéki településen. Értesüléseink szerint az alig 140 fős faluban élő asszony ismert volt az állatvédők körében, ő maga is állatokkal foglalkozott és sokat tett a rosszul szocializált kutyákért. Ismerősei szerint az idős nő több évtizede foglalkozott problémás kutyákkal. Az elmúlt időszakban beteg lett, mielőtt elhunyt, segítséget kért, hogy kutyái jó helyre kerülhessenek. Közösségi oldalaikon az állatvédő szervezetek megrendülten emlékeztek meg egykori társukról. Az állatmentés részleteiről is posztoltak.

Állatmentés a vasi faluban.

Forrás: Facebook/Aggtelek Körny Állatmentés

Állatmentés: 27 kutyát találtak az ingatlannál

Az állatvédők társportálunk a feol.hu információi szerint a településvezető kérésre érkeztek a helyszínre. Az ingatlannál 27 jól táplált, azonban alul szocializált állatot találtak, ezért több szervezet segítségére is szükség volt, akik tapasztalattal rendelkeztek rosszul szocializált nagytestű kutyákkal. Az állatok elszállításáról és befogadásáról több szervezet is gondoskodott. Érkeztek állatvédők Zalaegerszegről, Vácról, Békés és Fejér vármegyéből is. Utóbbiak 13 kutyát vittek el, hazafele úton azonban az egyik vemhes szuka megszült, így 6 kölyök is hozzájuk került.