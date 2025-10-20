Árokba csapódott egy autó a 86-os főúton

Letért az úttestről és árokba hajtott egy személykocsi a 86-os főút 162-es kilométerénél. A Bősárkány közelében történt balesethez a csornai hivatásos, valamint a bősárkányi önkéntes tűzoltók vonultak, áramtalanították a járművet. Az autó két utasához mentő érkezett. A főút érintett szakaszán forgalmi akadályra kell számítani - tájékoztatott hivatalos oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.