Baleset

Árokba csapódott egy autó a 86-os főúton

A 162-es kilométernél, Bősárkány közelében történt a baleset.

Árokba csapódott egy autó a 86-os főúton

Letért az úttestről és árokba hajtott egy személykocsi a 86-os főút 162-es kilométerénél. A Bősárkány közelében történt balesethez a csornai hivatásos, valamint a bősárkányi önkéntes tűzoltók vonultak, áramtalanították a járművet. Az autó két utasához mentő érkezett. A főút érintett szakaszán forgalmi akadályra kell számítani - tájékoztatott hivatalos oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 

 

 

