Árokba hajtott egy autó Vasban - Tűzoltók, mentő a helyszínen

Árokba hajtott egy személyautó Gersekarát és Petőmihályfa között, a 7441-es út 9-es kilométerszelvényénél. A vasvári önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - közölte a katasztrófavédelem.