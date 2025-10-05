október 5., vasárnap

Aurél névnap

Baleset

1 órája

Árokba hajtott egy autó Vasban - Tűzoltók, mentő a helyszínen

Címkék#katasztrófavédelmi egység#katasztrófavédelem#Petőmihályfa

rokba hajtott egy autó Gersekarát és Petőmihályfa között. A 7441-es úton történt a baleset.

Vaol.hu

Árokba hajtott egy személyautó Gersekarát és Petőmihályfa között, a 7441-es út 9-es kilométerszelvényénél. A vasvári önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - közölte a katasztrófavédelem.

