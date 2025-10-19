Baleset
Árokba sodródott egy autó Szombathely közelében
Szombaton a késő esti órákban árokba sodródott egy személyautó a 87-es főúton, Szombathely térségében, az M86-os autóút felvezető szakaszának közelében, a 27-es kilométerszelvénynél. A baleset következtében a gépkocsi a tetejére borult. A szombathelyi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével két embert kiemeltek a járműből, majd átadták őket a mentőknek - áll a Katasztrófavédelem tájékoztatásában.
