Árokba sodródott egy autó Szombathely közelében

Szombaton a késő esti órákban árokba sodródott egy személyautó a 87-es főúton, Szombathely térségében, az M86-os autóút felvezető szakaszának közelében, a 27-es kilométerszelvénynél. A baleset következtében a gépkocsi a tetejére borult. A szombathelyi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével két embert kiemeltek a járműből, majd átadták őket a mentőknek - áll a Katasztrófavédelem tájékoztatásában.