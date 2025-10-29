28 autót rongáltak meg a züllött zöldségesek Ausztriában

Október 5. és 11. között három éjszakán át fiúk eladásra szánt tököket loptak, amiket egy közlekedő furgon oldalsó tolóajtaján keresztül parkoló járművekre dobtak - számolt be róla a Kronen Zitung.

Elfogták a rongálókat

Bruck an der Leitha járás tizenkét városában jelentős anyagi kárt okoztak: a hátsó ablakok és a szélvédők betörtek, a karosszériák pedig megsemmisültek. Ezenkívül az egyik elkövető állítólag kétszer is felborított egy robogót. A kezdeti becslések szerint a teljes kár körülbelül 50 000 euró.

A kiterjedt nyomozás eredményeként azonosították a négy fiatalembert, akik négy, 17 és 21 év közötti fiatalemberek. A tettesek ugyanebben a kerületben laknak. Feljelentést tettek ellenük a korneuburgi ügyészségen.