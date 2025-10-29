október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tökös balhé

1 órája

28 autót rongáltak meg a züllött zöldségesek Ausztriában

Címkék#rongálás#Ausztria#tök

Az alsó-ausztriai Bruck an der Leitha kerületben ismeretlen tökdobálók végeztek hatalmas pusztítást.

Vaol.hu

Október 5. és 11. között három éjszakán át fiúk eladásra szánt tököket loptak, amiket egy közlekedő furgon oldalsó tolóajtaján keresztül parkoló járművekre dobtak - számolt be róla a Kronen Zitung.

 

Elfogták a rongálókat

Bruck an der Leitha járás tizenkét városában jelentős anyagi kárt okoztak: a hátsó ablakok és a szélvédők betörtek, a karosszériák pedig megsemmisültek. Ezenkívül az egyik elkövető állítólag kétszer is felborított egy robogót. A kezdeti becslések szerint a teljes kár körülbelül 50 000 euró.

A kiterjedt nyomozás eredményeként azonosították a négy fiatalembert, akik négy, 17 és 21 év közötti fiatalemberek. A tettesek ugyanebben a kerületben laknak. Feljelentést tettek ellenük a korneuburgi ügyészségen.

Forrás:  LPD NÖ

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu