1 órája
28 autót rongáltak meg a züllött zöldségesek Ausztriában
Az alsó-ausztriai Bruck an der Leitha kerületben ismeretlen tökdobálók végeztek hatalmas pusztítást.
Október 5. és 11. között három éjszakán át fiúk eladásra szánt tököket loptak, amiket egy közlekedő furgon oldalsó tolóajtaján keresztül parkoló járművekre dobtak - számolt be róla a Kronen Zitung.
Elfogták a rongálókat
Bruck an der Leitha járás tizenkét városában jelentős anyagi kárt okoztak: a hátsó ablakok és a szélvédők betörtek, a karosszériák pedig megsemmisültek. Ezenkívül az egyik elkövető állítólag kétszer is felborított egy robogót. A kezdeti becslések szerint a teljes kár körülbelül 50 000 euró.
A kiterjedt nyomozás eredményeként azonosították a négy fiatalembert, akik négy, 17 és 21 év közötti fiatalemberek. A tettesek ugyanebben a kerületben laknak. Feljelentést tettek ellenük a korneuburgi ügyészségen.