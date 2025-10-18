Menet közben gyulladt ki egy autó Szombathelyen

Menet közben kigyulladt tegnap reggel egy személyautó Szombathelyen, az Óperint utcában. A város hivatásos tűzoltóinak kiérkezéséig az ott lakók porral oltó készülékkel oltani kezdtek. A lángokat az egység vízsugárral eloltotta, majd hőkamerával átvizsgálta a személyautót. A tűzeset során nem sérült meg senki - olvasható a Katasztrófavédelem közleményében.