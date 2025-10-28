Árokba csapódott egy kamion a 86-os főúton, teljesen lezárták az érintett szakaszt

Letért az útról és az árokba hajtott egy kamion Reszneknél, a 86-os főút 9-es kilométerénél. A lenti hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóság is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - tájékoztatott hivatalos oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

