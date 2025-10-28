Baleset
1 órája
Árokba csapódott egy kamion a 86-os főúton, teljesen lezárták az érintett szakaszt
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Letért az útról és az árokba hajtott egy kamion Reszneknél, a 86-os főút 9-es kilométerénél. A lenti hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóság is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - tájékoztatott hivatalos oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Néhány nappal ezelőtt is történt kamionbaleset a 86-os főúton:
Ezt ne hagyja ki!Baleset
2025.10.25. 07:15
Életveszélyesen sérült a sofőr: Veszélyes anyagot szállító kamion borult fel Vas vármegyében - fotók
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre