Baleset

33 perce

Árokba csapódott egy kamion a 86-os főúton, teljesen lezárták az érintett szakaszt

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Vaol.hu
Letért az útról és az árokba hajtott egy kamion Reszneknél, a 86-os főút 9-es kilométerénél. A lenti hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóság is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - tájékoztatott hivatalos oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 

Néhány nappal ezelőtt is történt kamionbaleset a 86-os főúton:

 

 

