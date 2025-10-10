Árokba csapódott egy autó Vasegerszeg és Vámoscsalád között - fotók

Elhagyta az utat és árokba hajtott tegnap délután egy személyautó Vasegerszeg és Vámoscsalád között. A répcelaki önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet és megszüntették a forgalmi akadályt - tájékoztatott a részleteről hivatalos oldalán a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Forrás: Répcelak ÖTP

Árokba sodródott és betonáteresznek hajtott tegnap délután egy személyautó Szombathelyen, a Külső-Zanati úton. A szombathelyi hivatásos tűzoltók és a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége megvizsgálta az autót és annak környezetét, olajfolyást és üzemanyag-szivárgást nem tapasztaltak. Az egység áramtalanította a járművet.