1 órája
Árokba csapódott egy autó Vasegerszeg és Vámoscsalád között - fotók
Balesetek adtak feladatot a Vas vármegyei tűzoltóknak tegnap. Vasegerszeg és Vámoscsalád közötti eseményhez a répcelaki önkormányzati, míg Szombathelyre a Külső-Zanati útra a szombathelyi hivatásos tűzoltókat és a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egységét riasztották.
Forrás: Répcelak ÖTP
Elhagyta az utat és árokba hajtott tegnap délután egy személyautó Vasegerszeg és Vámoscsalád között. A répcelaki önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet és megszüntették a forgalmi akadályt - tájékoztatott a részleteről hivatalos oldalán a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Árokba sodródott és betonáteresznek hajtott tegnap délután egy személyautó Szombathelyen, a Külső-Zanati úton. A szombathelyi hivatásos tűzoltók és a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége megvizsgálta az autót és annak környezetét, olajfolyást és üzemanyag-szivárgást nem tapasztaltak. Az egység áramtalanította a járművet.
Átugratott a körforgalom melletti terelőszigeten, majd parkoló autók közé csapódott egy autó Szombathelyen - fotók