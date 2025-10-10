október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Árokba csapódott egy autó Vasegerszeg és Vámoscsalád között - fotók

Címkék#baleset#Vasegerszeg#árok

Balesetek adtak feladatot a Vas vármegyei tűzoltóknak tegnap. Vasegerszeg és Vámoscsalád közötti eseményhez a répcelaki önkormányzati, míg Szombathelyre a Külső-Zanati útra a szombathelyi hivatásos tűzoltókat és a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egységét riasztották.

Vaol.hu
Árokba csapódott egy autó Vasegerszeg és Vámoscsalád között - fotók

Forrás: Répcelak ÖTP

Elhagyta az utat és árokba hajtott tegnap délután egy személyautó Vasegerszeg és Vámoscsalád között. A répcelaki önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet és megszüntették a forgalmi akadályt - tájékoztatott a részleteről hivatalos oldalán a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

Forrás: Répcelak ÖTP

Árokba sodródott és betonáteresznek hajtott tegnap délután egy személyautó Szombathelyen, a Külső-Zanati úton. A szombathelyi hivatásos tűzoltók és a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége megvizsgálta az autót és annak környezetét, olajfolyást és üzemanyag-szivárgást nem tapasztaltak. Az egység áramtalanította a járművet. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu