Autós üldözés és súlyos baleset az osztrák-magyar határon

Súlyos baleset történt éjfél körül Ausztriában - számolt be róla az ORF. Az osztrák média információi szerint a rendőrség a magyar oldalon vett üldözőbe egy embercsempész járművét, a határon átérve, Mosontarcsán a pakisztáni sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, és egy gazdasági épület falának csapódott. A sofőr a járműbe szorult és súlyosan megsérült. A tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk, és mentőhelikopterrel a bécsújhelyi kórházba szállították.

Sokan megsérültek a balesetben.

Fotó: P. Huber / Forrás: Kronen Zeitung

A járműben tíz másik török ​​és afganisztáni ember utazott, köztük két, hét és tíz éves lány. Mindannyian könnyebb sérüléseket szenvedtek, és bécsi, illetve eisenstadti kórházba szállították őket.