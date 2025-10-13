október 13., hétfő

Baleset

14 perce

Szörnyű baleset történt Ausztriában, 50 métert zuhant a mélybe az osztrák férfi

Egy 56 éves bécsi férfi vesztette életét egy alpesi balesetben a Neunkirchen járásbeli Hohe Wand-hegyen a hétvégén.

Az ORF arról számolt be, hogy egy 56 éves férfi az Oberhöfleinről kapaszkodott fel a Hohe Wand-fennsíkra, és az úgynevezett Wagnersteig-ösvényt választotta ereszkedéshez a völgy felé. Röviddel azután, hogy elérte a Wagnersteig-ösvény felső bejáratát, valószínűleg megcsúszott vagy megbotlott, és körülbelül 50 métert zuhant.

Az arra járó túrázók vasárnap reggel találták meg a bécsi férfit, és értesítették a katasztrófavédelmi központot. A mentők azonban csak a halál beálltát tudták megállapítani. Holttestét a rendőrségi helikopter emelte ki.

 

 

