Baleset
14 perce
Szörnyű baleset történt Ausztriában, 50 métert zuhant a mélybe az osztrák férfi
Egy 56 éves bécsi férfi vesztette életét egy alpesi balesetben a Neunkirchen járásbeli Hohe Wand-hegyen a hétvégén.
Az ORF arról számolt be, hogy egy 56 éves férfi az Oberhöfleinről kapaszkodott fel a Hohe Wand-fennsíkra, és az úgynevezett Wagnersteig-ösvényt választotta ereszkedéshez a völgy felé. Röviddel azután, hogy elérte a Wagnersteig-ösvény felső bejáratát, valószínűleg megcsúszott vagy megbotlott, és körülbelül 50 métert zuhant.
Az arra járó túrázók vasárnap reggel találták meg a bécsi férfit, és értesítették a katasztrófavédelmi központot. A mentők azonban csak a halál beálltát tudták megállapítani. Holttestét a rendőrségi helikopter emelte ki.
