Baleset
1 órája
Busszal ütközött egy autó a 86-os főúton
Az érintett útszakaszon egy sávon, váltakozva halad a forgalom.
Összeüközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Csorna külterületén, a Bartók Béla úton, azaz a 86-os főút 150-es kilométerénél. A buszon tizenöt ember utazott, akikért mentesítő járat érkezik a helyszínre. A csornai hivatásos tűzoltók a személyautót áramtalanították. Az érintett útszakaszon egy sávon, váltakozva halad a forgalom - tájékoztatott hivatalos oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
