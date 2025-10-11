Busszal ütközött egy autó a 86-os főúton

Összeüközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Csorna külterületén, a Bartók Béla úton, azaz a 86-os főút 150-es kilométerénél. A buszon tizenöt ember utazott, akikért mentesítő járat érkezik a helyszínre. A csornai hivatásos tűzoltók a személyautót áramtalanították. Az érintett útszakaszon egy sávon, váltakozva halad a forgalom - tájékoztatott hivatalos oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.