Baleset az autópályán: kamionról lezuhanó rakomány miatt esett el egy motoros

Kamionról lezuhant sörpad okozott balesetet egy Fejér vármegyei autópálya-szakaszon - derült ki az Országos Mentőszolgálat bejegyzéséből.

Sörpad okozott balesetet az autópályán

Fotó: Illusztráció! / Forrás: MW/archív

Mint írják, a baleset során egy 60 év körüli motoros sérült meg, aki átesett a kamionról leszánkázó sörpadon. A helyszínen járt épp Iván Dániel, szabadnapos mentő, aki azonnal a motoros segítségére sietett és megkezdte az ellátását. Rövidesen ügyeleti egység, majd mentőgépkocsi és esetkocsi is érkezett a balesethez. A sérültet végül stabil állapotban szállították kórházba.

