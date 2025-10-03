október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Baleset az autópályán: kamionról lezuhanó rakomány miatt esett el egy motoros

Címkék#balesetet autópálya#rakomány#sofőr

Vaol.hu

Kamionról lezuhant sörpad okozott balesetet egy Fejér vármegyei autópálya-szakaszon - derült ki az Országos Mentőszolgálat bejegyzéséből.

baleset
Sörpad okozott balesetet az autópályán
Fotó: Illusztráció! / Forrás: MW/archív

Sörpad okozott balesetet az autópályán

Mint írják, a baleset során egy 60 év körüli motoros sérült meg, aki átesett a kamionról leszánkázó sörpadon. A helyszínen járt épp Iván Dániel, szabadnapos mentő, aki azonnal a motoros segítségére sietett és megkezdte az ellátását. Rövidesen ügyeleti egység, majd mentőgépkocsi és esetkocsi is érkezett a balesethez. A sérültet végül stabil állapotban szállították kórházba.

Veszélyes rakomány Vasban:

Döbbenetes videót osztottak meg szeptemberben a Szombathelyi Közlekedők közösségi oldalán. Alaposan kilógott az autóba helyezett rakomány annak a szombathelyi sofőrnek az autójában, akit egy fedélzeti kamera rögzített. Az oldal szerint egy ereszcsatornát szállított a sofőr, amit eléggé szabálytalanul helyezett az autójába.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu