október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karambol

1 órája

Baleset bénítja a közlekedést Sárváron, jelentős a torlódás - fotó

Címkék#Sárvár#baleset#karambol

Vaol.hu

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság applikációján arról tájékoztattak, hogy baleset történt Sárváron, a Hegyközségben, egészen pontosan a Sótonyi úton. Mint írják, jelentős torlódás alakult ki a helyszínen, ezért kérik, hogy fokozott figyelemmel közlekedjen mindenki a környéken! Akik éppen arra tartanak, nekik érdemes kerülniük! 

Forrás: Facebook

Mint ismeretes, ezekben a napokban egyébként is jóval nagyobb a forgalom Sárváron és környékén, ugyanis a település egyik legnagyobb rendezvénye zajlik éppen, a Simon-Júdás vásár. Visszatérve a balesethez, az egyik sárvári Facebook-csoportban több fotót is feltöltöttek a balesetről, ezek szerint motoros és autós ütközhetett össze. A helyszínre a rendőrök mellett mentők is érkeztek, és ahogy a fotón látszik, valóban nagy torlódás alakult ki. Az esetleges sérülések mértékéről egyelőre nincs információnk. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu