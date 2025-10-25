Baleset bénítja a közlekedést Sárváron, jelentős a torlódás - fotó

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság applikációján arról tájékoztattak, hogy baleset történt Sárváron, a Hegyközségben, egészen pontosan a Sótonyi úton. Mint írják, jelentős torlódás alakult ki a helyszínen, ezért kérik, hogy fokozott figyelemmel közlekedjen mindenki a környéken! Akik éppen arra tartanak, nekik érdemes kerülniük!

Forrás: Facebook

Mint ismeretes, ezekben a napokban egyébként is jóval nagyobb a forgalom Sárváron és környékén, ugyanis a település egyik legnagyobb rendezvénye zajlik éppen, a Simon-Júdás vásár. Visszatérve a balesethez, az egyik sárvári Facebook-csoportban több fotót is feltöltöttek a balesetről, ezek szerint motoros és autós ütközhetett össze. A helyszínre a rendőrök mellett mentők is érkeztek, és ahogy a fotón látszik, valóban nagy torlódás alakult ki. Az esetleges sérülések mértékéről egyelőre nincs információnk.