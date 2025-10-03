október 3., péntek

Baleset

52 perce

Álló kamionnak ütközött egy személyautó Csepregen

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Álló kamionnak ütközött egy személyautó Csepregen

Illusztráció!

Forrás: MW/archív

Fotó: Huszár Márk

Álló kamionnak ütközött egy személyautó Csepregen, Széchenyi téren. A csepregi önkormányzati tűzoltók az autó sofőrjét kiemeltek a járműből. A raj áramtalanította a gépkocsit. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem oldala.

