Álló kamionnak ütközött egy személyautó Csepregen, Széchenyi téren. A csepregi önkormányzati tűzoltók az autó sofőrjét kiemeltek a járműből. A raj áramtalanította a gépkocsit. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem oldala.