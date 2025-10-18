október 18., szombat

Baleset

1 órája

A piros jelzés ellenére lépett az útra: 12 éves fiút gázoltak el

A fiút kórházba szállították.

Sérüléssel járó baleset történt pénteken reggel Grazban, a rendőrség tájékoztatása szerint a piros jelzés ellenére lépett az útra az a 12 éves fiú, akit elütött egy autó - írt róla az ORF.

Forrás: Shutterstock

Az osztrák portál úgy tudja, a baleset reggel 7 óra magasságában történt. Az autót egy 31 éves sofőr vezette, aki elmondása szerint lassított is a gyalogátkelőhely megközelítésekor, vészfékezett is, de a balesetet már nem tudta elkerülni. Az elmondások szerint a 12 éves gyermek egy busz takarásából, piros jelzés ellenére lépett az útra. A gyermeket a helyszínen ellátták, majd a grazi kórház gyermekosztályára szállították

