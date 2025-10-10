Baleset
1 órája
Három autó karambolozott a 8-as főút vasi szakaszán
Kámnál történt baleset, a 8-as főút belterületi szakaszán félpályán halad a forgalom.
Három személyautó karambolozott Kámban, a 8-as főút belterületi szakaszán a 137-es és 138-as kilométerszelvénye között. A vasvári önkormányzati és a kámi önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - tájékoztatott hivatalos oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Tegnap, 10:03
Átugratott a körforgalom melletti terelőszigeten, majd parkoló autók közé csapódott egy autó Szombathelyen - fotók
