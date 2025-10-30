Egy kisbusz, egy pick-up és egy személyautó karambolozott az M1-es autópályán

Egy kisbusz, egy pick-up és egy személyautó szenvedett ráfutásos balesetet az M1-es sztráda 39-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon. Az előző karamboltól néhány kilométerre, szintén Bicske térségében történt balesetben tizenkét ember volt érintett, hozzájuk mentő érkezett. A bicskei önkormányzati tűzoltók áramtalanítják a járműveket - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos oldalán.