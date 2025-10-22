Durva munkahelyi baleset: homlokon találta egy láncfűrész a fiatal osztrák fiút

A rendőrség közleménye szerint a 18 éves fiatalember egy építkezésen dolgozott, eközben fejmagasságban tartotta a láncfűrészt. Elmondása szerint a láncfűrész ismeretlen okból hirtelen visszarúgott, amit így nem tudott irányítani - számolt be az ORF a balesetről.

Súlyos munkahelyi baleset Ausztriában.

Munkaruha hiánya is hozzájárult a balesethez

A rendőrség információi szerint a fiatalembert homlokon találta el a láncfűrész. A baleset után értesítették a Vöröskereszt munkatársait, akik elsősegélyt nyújtott, majd a férfit kórházba szállították. Az ott tartózkodó kollégák nem tudtak a balesetről.

A rendőrség szerint a 18 éves fiatalember a baleset idején nem viselt megfelelő munkafelszerelést, beleértve a napellenzős sisakot is.

A nyomozás jelenlegi szakaszában a rendőrség kizárta a harmadik fél felelősségének lehetőségét.