Baleset

Durva munkahelyi baleset: homlokon találta egy láncfűrész a fiatal osztrák fiút

#Ausztria#láncfűrész#baleset

Egy 18 éves fiú súlyos fejsérüléseket szenvedett láncfűrészes munka közben Ausztriában, Gratwein-Straßengelben.

A rendőrség közleménye szerint a 18 éves fiatalember egy építkezésen dolgozott, eközben fejmagasságban tartotta a láncfűrészt. Elmondása szerint a láncfűrész ismeretlen okból hirtelen visszarúgott, amit így nem tudott irányítani - számolt be az ORF a balesetről.

fakitermelés03 Súlyos munkahelyi baleset Ausztriában.
Súlyos munkahelyi baleset Ausztriában.

Munkaruha hiánya is hozzájárult a balesethez

A rendőrség információi szerint a fiatalembert homlokon találta el a láncfűrész. A baleset után értesítették a Vöröskereszt munkatársait, akik elsősegélyt nyújtott, majd a férfit kórházba szállították. Az ott tartózkodó kollégák nem tudtak a balesetről.

A rendőrség szerint a 18 éves fiatalember a baleset idején nem viselt megfelelő munkafelszerelést, beleértve a napellenzős sisakot is.

 A nyomozás jelenlegi szakaszában a rendőrség kizárta a harmadik fél felelősségének lehetőségét.

