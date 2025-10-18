október 18., szombat

Baleset

Lezuhant és súlyosan megsérült egy tetőfelújításon dolgozó munkás Mosonmagyaróváron

Súlyosan megsérült egy munkás.

Egy mosonmagyaróvári hotelnél végzett tetőfedési munkálatokat egy szakember, aki szombaton kora délután nagyjából 8 métert zuhant - írta meg társportálunk a kisalfold.hu. A baleset körülményei egyelőre ismeretlenek.

baleset
Baleset Mosonmagyaróváron: lezuhant a tetőfedő.
Fotó: Illusztráció! / Forrás: MW/archív

Baleset Mosonmagyaróváron: lezuhant a tetőfedő

A rendelkezésre álló információk szerint a munkás súlyosan megsérült. A portál arról ír, a sérültet mentőhelikopter vitte a győri kórházba, állapotáról egyelőre nem tudtak tájékoztatást adni.

További részletek a kisalfold.hu cikkében.

Szörnyű tragédia Vasban 2023-ban

Nagynyomású mosóval akarta lemosni családi házuk tetejét egy kőszegi férfi még 2023-ban. A munka közben megcsúszhatott, lezuhant a tetőről, és a garázsbejárat térkő borítására esett, koponyasérülést szenvedett és a helyszínen elhunyt.

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
