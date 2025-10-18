31 perce
Lezuhant és súlyosan megsérült egy tetőfelújításon dolgozó munkás Mosonmagyaróváron
Súlyosan megsérült egy munkás.
Egy mosonmagyaróvári hotelnél végzett tetőfedési munkálatokat egy szakember, aki szombaton kora délután nagyjából 8 métert zuhant - írta meg társportálunk a kisalfold.hu. A baleset körülményei egyelőre ismeretlenek.
Baleset Mosonmagyaróváron: lezuhant a tetőfedő
A rendelkezésre álló információk szerint a munkás súlyosan megsérült. A portál arról ír, a sérültet mentőhelikopter vitte a győri kórházba, állapotáról egyelőre nem tudtak tájékoztatást adni.
További részletek a kisalfold.hu cikkében.
