Magasfeszültségű oszlopot döntött ki egy traktor Bük és Bő között - fotók

Magasfeszültségű oszlopot döntött ki egy mezőgazdasági munkagép által vontatott tárcsázó Bük és Bő között - számoltak be róla a Csepregi Önkormányzati Tűzoltóság oldalán. A baleset során a leszakadt vezetékek a munkagépre este, ezért a munkagép vezetője sem tudta elhagyni a járművet. A munkagép motorját sem tudta elektronikai meghibásodás miatt leállítani. A kiérkező tűzoltók a Mentőszolgálat munkatársait a fecskendővel vitték be a mezőgazdasági területre, majd az áramszolgáltató szakembereinek kiérkezéségi biztosították a helyszínt. A vezetékszakasz áramtalanítása és földelése után kiszabadították a mezőgazdasági gépet a vezetékek alól.