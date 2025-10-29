október 29., szerda

Összeütközött egy személyautó és egy kamion a 86-os főúton

A 185-ös kilométerszelvény közelében váltakozva halad a forgalom.

Összeütközött egy személyautó és egy kamion a 86-os főúton

Összeütközött egy személyautó és egy kamion a 86-os főút 185-ös kilométerénél, Újrónafő térségében. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a személygépkocsit, amelynek utasaihoz mentő érkezett a helyszínre. Az érintett főútszakaszon váltakozva halad a forgalom - írja hivatalos oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 

A 86-os főúton több kamionbaleset is történt az elmúlt napokban

 

 

