Baleset
1 órája
Összeütközött egy személyautó és egy kamion a 86-os főúton
A 185-ös kilométerszelvény közelében váltakozva halad a forgalom.
Összeütközött egy személyautó és egy kamion a 86-os főút 185-ös kilométerénél, Újrónafő térségében. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a személygépkocsit, amelynek utasaihoz mentő érkezett a helyszínre. Az érintett főútszakaszon váltakozva halad a forgalom - írja hivatalos oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A 86-os főúton több kamionbaleset is történt az elmúlt napokban
