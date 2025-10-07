Súlyosan megsérült a Paragvári utcában elütött gyalogos

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben tájékoztatta lapunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat azzal a nővel szemben, aki a vádirat szerint 2025 januárjában Szombathelyen, a Paragvári utcában az általa vezetett személygépkocsival úgy közelítette meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet, hogy nem észlelte az azon áthaladó gyalogost, akit elütött. A sértett az úttestre esett, és a baleset következtében 60 nap tényleges gyógytartamú súlyos sérülést szenvedett.

A járási ügyészség a vádlottal szemben közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását is indítványozta, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.