Baleset

Szalagkorlátnak csapódott egy autó Vép közelében - tűzoltók, mentők a helyszínen - fotók

Baleset történt az M86-os főúton pénteken késő délután.

Horváth Istvánné
Fotó: Horváth Istvánné

Pénteken késő délután Csorna felől Szombathely irányába tartott egy személyautó, amikor eddig ismeretlen okból szalagkorlátnak csapódott, majd az út melletti mély töltésen lehajtva állt meg. A baleset helyszínére a mentők, rendőrök és a tűzoltók is kiérkeztek, jelenleg az M86-os út érintett szakaszán mindkét irányban forgalomkorlátozásra kell számítani.

Fotó: Horváth Istvánné
Fotó: Horváth Istvánné


 

