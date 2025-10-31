Baleset
1 órája
Szalagkorlátnak csapódott egy autó Vép közelében - tűzoltók, mentők a helyszínen - fotók
Baleset történt az M86-os főúton pénteken késő délután.
Fotó: Horváth Istvánné
Pénteken késő délután Csorna felől Szombathely irányába tartott egy személyautó, amikor eddig ismeretlen okból szalagkorlátnak csapódott, majd az út melletti mély töltésen lehajtva állt meg. A baleset helyszínére a mentők, rendőrök és a tűzoltók is kiérkeztek, jelenleg az M86-os út érintett szakaszán mindkét irányban forgalomkorlátozásra kell számítani.
