Baleset
3 órája
Letarolt egy szeméttárolót, majd fának csapódott egy autó - a répcelaki tűzoltókat is riasztották
Feldöntött egy szemetes kukát péntek reggel egy személyautó és fának ütközött. Répcelaki és beledi tűzoltók siettek segíteni.
Forrás: Répcelaki Tűzoltóság
Fának és szeméttárolónak ütközött egy személyautó péntek reggel Beledben, a Bartók Béla utcában. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a répcelaki hivatásos tűzoltók és a beledi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai áramtalanították a járművet. A kisalfold.hu érdeklődésére az Országos Mentőszolgálat elmondta, hogy a helyszínről egy 50 év körüli férfit mellkas- és hasi sérüléssel szállítottak kórházba.
Ezt ne hagyja ki!Baleset
2025.10.09. 10:03
Átugratott a körforgalom melletti terelőszigeten, majd parkoló autók közé csapódott egy autó Szombathelyen - fotók
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre