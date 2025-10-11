Letarolt egy szeméttárolót, majd fának csapódott egy autó - a répcelaki tűzoltókat is riasztották

Fának és szeméttárolónak ütközött egy személyautó péntek reggel Beledben, a Bartók Béla utcában. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a répcelaki hivatásos tűzoltók és a beledi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai áramtalanították a járművet. A kisalfold.hu érdeklődésére az Országos Mentőszolgálat elmondta, hogy a helyszínről egy 50 év körüli férfit mellkas- és hasi sérüléssel szállítottak kórházba.