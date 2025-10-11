október 11., szombat

Baleset

1 órája

Letarolt egy szeméttárolót, majd fának csapódott egy autó - a répcelaki tűzoltókat is riasztották

Címkék#Répcelak#Beled#tűzoltó

Feldöntött egy szemetes kukát péntek reggel egy személyautó és fának ütközött. Répcelaki és beledi tűzoltók siettek segíteni.

Letarolt egy szeméttárolót, majd fának csapódott egy autó - a répcelaki tűzoltókat is riasztották

Forrás: Répcelaki Tűzoltóság

Fának és szeméttárolónak ütközött egy személyautó péntek reggel Beledben, a Bartók Béla utcában. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a répcelaki hivatásos tűzoltók és a beledi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai áramtalanították a járművet. A kisalfold.hu érdeklődésére az Országos Mentőszolgálat elmondta, hogy a helyszínről egy 50 év körüli férfit mellkas- és hasi sérüléssel szállítottak kórházba.

 

 

 

