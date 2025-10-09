Baleset
1 órája
Átugratott a körforgalom melletti terelőszigeten, majd parkoló autók közé csapódott egy autó Szombathelyen - fotók
A balesetben a Skodán kívül három autó is összetört.
Fotó: Horváth Istvánné
Csütörtökön reggel egy Skoda személyautó haladt Szombathelyen a kórház mellett a Horváth Boldizsár körúton lévő körforgalom felé, a jármű túl nagy sebességgel hajtott be a körforgalomba, majd átugratott a körforgalom utáni terelőszigeten és egy üzlet előtti parkolóban álló járművek közé csapódott. A balesetben a Skodán kívül három autó is összetört, de úgy tudjuk, hogy személyi sérülés nem történt. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.
Parkoló autók közé csapódott egy autó SzombathelyenFotók: Horvát Istvánné
