Átugratott a körforgalom melletti terelőszigeten, majd parkoló autók közé csapódott egy autó Szombathelyen - fotók

Csütörtökön reggel egy Skoda személyautó haladt Szombathelyen a kórház mellett a Horváth Boldizsár körúton lévő körforgalom felé, a jármű túl nagy sebességgel hajtott be a körforgalomba, majd átugratott a körforgalom utáni terelőszigeten és egy üzlet előtti parkolóban álló járművek közé csapódott. A balesetben a Skodán kívül három autó is összetört, de úgy tudjuk, hogy személyi sérülés nem történt. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.