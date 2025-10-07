Gázolás szemtanúit keresik a szombathelyi rendőrök

Közúti baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást ismeretlen tettessel szemben a Szombathelyi Rendőrkapitányság – derült ki a police.hu-n megosztott közleményből. Mint írják, a rendelkezésre álló adatok szerint szeptember 8-án reggel, 8 óra 10 perc körül, egy ez idáig ismeretlen férfi, az általa vezetett, fehér színű, zárt, dobozos, zöld feliratos, ismeretlen rendszámú járművel közlekedett Szombathelyen, a Széll Kálmán utcában, a Király utca felől a Wesselényi Miklós utca irányába. Miközben balra kanyarodott, a gépkocsi visszapillantó tükrével elsodorta a kijelöl gyalogos-átkelőhelyen áthaladó gyalogost, majd az adatai hátrahagyása nélkül távozott a helyszínről. Az orvosi vélemény alapján a gyalogos súlyosan megsérült a balesetben.

Forrás: police.hu

A körülmények teljes körű tisztázása érdekében a rendőrök kérik, hogy aki látta a balesetet, jelentkezzen személyesen a Szombathelyi Rendőrkapitányságon vagy telefonon a 06/94/521-011-es számon, illetve a Telefontanú 06/80/555-111-es zöldszámán vagy a 112-es segélyhívón!