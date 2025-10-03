október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

13 perce

Összecsukható betegágy ejtett csapdába egy férfit Ausztriában

Címkék#baleset#Ausztriában#ágy

Vaol.hu

Péntek délelőtt riasztották a tűzoltókat Welsben, ahol szokatlan baleset történt. Egy ápolásra szoruló férfit az összecsukható betegágy ejtett csapdába. A férfire az otthoni ápolói bukkantak rá, de nem tudták kiszabadítani, ezért a tűzoltókat riasztották.

Péntek délelőtt riasztották a tűzoltókat Welsben, ahol szokatlan baleset történt
Péntek délelőtt riasztották a tűzoltókat Welsben, ahol szokatlan baleset történt
Forrás: ORF

Péntek délelőtt riasztották a tűzoltókat Welsben, ahol szokatlan baleset történt

Az ORF arról ír, a férfi mozgása véletlenül aktiválhatta az ágy összecsukó mechanizmusát. Az ágy hirtelen csapódott fel, a férfi pedig beszorult és nem tudott kiszabadulni. Mivel a férfi testhelyzete miatt nem volt opció az ágy nyitó mechanizmusának használata, a tűzoltók kézi erővel feszítették szét az összecsukódott ágyat, csak ezután tudták a mentők ellátni a beteget. A férfit a welsi kórházba szállították. Ott megnyugtató híreket közöltek: a páciens csak könnyebb sérüléseket szenvedett, és várhatóan már szombaton hazaengedik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu