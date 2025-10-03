Összecsukható betegágy ejtett csapdába egy férfit Ausztriában

Péntek délelőtt riasztották a tűzoltókat Welsben, ahol szokatlan baleset történt. Egy ápolásra szoruló férfit az összecsukható betegágy ejtett csapdába. A férfire az otthoni ápolói bukkantak rá, de nem tudták kiszabadítani, ezért a tűzoltókat riasztották.

Forrás: ORF

Az ORF arról ír, a férfi mozgása véletlenül aktiválhatta az ágy összecsukó mechanizmusát. Az ágy hirtelen csapódott fel, a férfi pedig beszorult és nem tudott kiszabadulni. Mivel a férfi testhelyzete miatt nem volt opció az ágy nyitó mechanizmusának használata, a tűzoltók kézi erővel feszítették szét az összecsukódott ágyat, csak ezután tudták a mentők ellátni a beteget. A férfit a welsi kórházba szállították. Ott megnyugtató híreket közöltek: a páciens csak könnyebb sérüléseket szenvedett, és várhatóan már szombaton hazaengedik.