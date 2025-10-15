Embert gázolt a Bakony IC Veszprémnél, pótlóbuszok közlekednek

A Déli pályaudvarról 10 órakor Veszprémbe elindult Bakony InterCity (IC 904) Hajmáskér – Veszprém között elütött egy embert, emiatt a két állomás között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok - tájékoztattak a Mávinform oldalán. A tájékoztatás szerint a Bakony és a Göcsej InterCityk csak Hajmáskérig közlekednek, onnan fordulnak vissza a főváros felé.

A Veszprémből 11:32-kor a Déli pályaudvarra induló Göcsej InterCity (IC 967) nem közlekedik. Veszprémből a gyorsjáratú pótlóbusszal utazhatnak Székesfehérvárig (40967) Pétfürdőről Várpalota érintésével egy másik pótlóbusz indul Székesfehérvárra Ez a pótlóbusz a kimaradó Göcsej IC-hez képest körülbelül fél órával később közlekedik Székesfehérvárról a következő, Budapestre tartó vonattal utazhatnak tovább



A Katasztrófavédelem közleménye szerint elgázolt egy embert a vonat Veszprém és Kádárta között. A műszaki mentés céljából a veszprémi hivatásos tűzoltói vonultak ki a balesethez, amely során segítettek az utasoknak biztonságosan leszállni a szerelvényről. A vonaton mintegy ötven ember utazott, akikért mentesítő busz érkezett a helyszínre.