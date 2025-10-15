október 15., szerda

Baleset

1 órája

Embert gázolt a Bakony IC Veszprémnél, pótlóbuszok közlekednek

Címkék#Hajmáskér#Bakony InterCity#IC#Göcsej InterCity#vonat

Vaol.hu
Illusztráció

Forrás: MW/archív

A Déli pályaudvarról 10 órakor Veszprémbe elindult Bakony InterCity (IC 904) Hajmáskér – Veszprém között elütött egy embert, emiatt a két állomás között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok - tájékoztattak a Mávinform oldalán. A tájékoztatás szerint a Bakony és a Göcsej InterCityk csak Hajmáskérig közlekednek, onnan fordulnak vissza a főváros felé.

  • A Veszprémből 11:32-kor a Déli pályaudvarra induló Göcsej InterCity (IC 967) nem közlekedik.
    • Veszprémből a gyorsjáratú pótlóbusszal utazhatnak Székesfehérvárig (40967)
    • Pétfürdőről Várpalota érintésével egy másik pótlóbusz indul Székesfehérvárra
      • Ez a pótlóbusz a kimaradó Göcsej IC-hez képest körülbelül fél órával később közlekedik 
      • Székesfehérvárról a következő, Budapestre tartó vonattal utazhatnak tovább

A Katasztrófavédelem közleménye szerint elgázolt egy embert a vonat Veszprém és Kádárta között. A műszaki mentés céljából a veszprémi hivatásos tűzoltói vonultak ki a balesethez, amely során segítettek az utasoknak biztonságosan leszállni a szerelvényről. A vonaton mintegy ötven ember utazott, akikért mentesítő busz érkezett a helyszínre.

