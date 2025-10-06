október 6., hétfő

Brúnó, Renáta névnap

Árokba hajtott

1 órája

Balesetet szenvedett egy autó Vasvár közelében

Címkék#baleset#vasvári#sofőr

A mentők két embert kórházba szállítottak.

Vaol.hu
Balesetet szenvedett egy autó Vasvár közelében

Forrás: MW/archív

Fotó: Huszár Márk

Elhagyta az utat és árokba hajtott tegnap este egy személyautó Vasvár közelében. A balesetben a sofőr és az utasa is könnyű sérüléseket szenvedett, a mentők kórházba szállították őket. A vasvári önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet - számolt be róla oldalán a Katasztrófavédelem.

 

