Balesetet szenvedett egy autó Vasvár közelében

Elhagyta az utat és árokba hajtott tegnap este egy személyautó Vasvár közelében. A balesetben a sofőr és az utasa is könnyű sérüléseket szenvedett, a mentők kórházba szállították őket. A vasvári önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet - számolt be róla oldalán a Katasztrófavédelem.