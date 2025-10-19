október 19., vasárnap

Baleset

1 órája

Baleset történt Csorna és Hegyeshalom között - Pótlóbusz váltotta a szombathelyi vonatot is

Baleset miatt nem volt lehetséges vonatközlekedés Csorna és Hegyeshalom között vasárnap a reggeli órákban - tájékoztatott oldalán a GYSEV Zrt. A Hegyeshalomból 7.37-kor Szombathelyre indult vonat helyett, Hegyeshalom és Csorna között pótlóbusz közlekedett. A tájékoztatás szerint a Csornáról menetrend szerint 8.40-kor Hegyeshalomba indult vonat késéssel, de már közlekedik, nem kell pótlóbuszra szállíni. A Hegyeshalomból 9.37-kor Csornára közlekedő vonatnál már szintén nem kell pótlóbuszra szállni.

A Csornáról menetrend szerint 8:40-kor Hegyeshalomba közlekedő vonat, jelentősebb késéssel ugyan, de már vonatként közlekedik, nem kell pótlóbuszra szállni. A Hegyeshalomból 9:37-kor Csornára közlekedő vonatnál már szintén nem kell pótlóbuszra szállni, de ez a vonat is késéssel fog közlekedni.

 

