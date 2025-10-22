Hibát hibára halmozott a balesetet okozó becsiccsentett vasi férfi

A Szombathelyi Törvényszék hivatalos közleményében arról tájékoztatott, hogy a Szombathelyi Járásbíróság előkészítő ülésen járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntette, ittas járművezetés vétsége és garázdaság vétsége miatt halmazati büntetésül 1 év 8 hónap -végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett- börtönre és 6 év 6 hónap közúti járművezetéstől eltiltásra ítélt egy férfit, továbbá elrendelte pártfogó felügyeletét. Kötelezte mintegy 280.000 forint bűnügyi költség megfizetésére.

A vádlottat a Szombathelyi Járásbíróság egy korábbi ítéletében többek között 5 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte. A közúti járművezetéstől eltiltás 2025. március 4-ig tartott.

A vádlott 2024. szeptember 28-án, a fenti közúti járművezetéstől eltiltás hatálya alatt, este Szombathelyen, a Hunyadi J. úton közlekedett egy Citroen személygépkocsival egy utast szállítva úgy, hogy igen enyhe fokban ittasan vezette a gépjárművet. A vádlott haladása során a Hunyadi János út és a Pázmány Péter körút kereszteződésénél a működő forgalomirányító fényjelző készülék zöld jelzésénél jobbra kanyarodva behajtott a kereszteződésbe, ahol nekiütközött a vele azonos forgalmi sávban előtte haladó és forgalmi okból kifolyólag lassító Opel személygépkocsinak. A vádlott megszegte a KRESZ 4. § (1) bekezdés a) pontjában írtakat, mert úgy vezette a járművet, hogy annak vezetésétől el volt tiltva, valamint a KRESZ 4. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezést, azaz úgy vezette a járművet, hogy a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol volt. A vádlott megszegte továbbá a KRESZ 27.§ (1) bekezdésében foglaltakat, mivel járművével nem olyan távolságban követte az előtte haladó járművet, amely elegendő ahhoz, hogy az elöl haladó jármű mögött – ennek hirtelen fékezése esetén is – meg tudjon állni.

Az előbbieken túl 2025. január 11-én este a szombathelyi sürgősségin agresszívan viselkedett, üvöltözött, és a bejárati fotocellás ajtót ököllel, többször megütötte.

Az ítélet jogerős.